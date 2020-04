Centomila euro. Ecco quanto costa mettere in sicurezza tutto e tutti. Il Corriere dello Sport fa una stima di quanto potrebbero spendere le società, in media, per far ripartire la macchina calcio con tutte le precauzioni del caso. Tra sanificazione quotidiana e visita medica completa per ogni calciatore, va inoltre calcolato che soltanto una decina di clbu di Serie A possono contare su un centro sportivo attrezzato ad ospitare la squadra. Le altre dovranno anche appoggiarsi agli hotel di riferimento. Contabilità irrisorie per i club di A, non per quelli di Serie C.