In Germania si riparte il prossimo weekend, in Premier League e in Liga la volontà è quella di tornare presto in campo, in Italia si sta smuovendo qualcosa. In attesa del giudizio del ministro della Salute Speranza sul protocollo medico discusso nell’incontro Comitato tecnico-scientifico e Figc, le squadre hanno ripreso gli allenamenti individuali, anche se la presenza di nuovi contagiati può complicare le situazioni in ogni Paese e campionato. Ma dove si era fermato il calcio italiano prima del nefasto avvento del coronavirus?



SERIE A – Le squadre di Serie A devono ancora disputare 12 giornate (il campionato si era bloccato alla 26ª), in più ci sono ancora quattro gare da recuperare della 25ª giornata: Atalanta-Sassuolo, Torino-Parma, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria



COPPA ITALIA – In Coppa Italia si erano disputate solo le semifinali di andata: la Juventus aveva pareggiato in casa del Milan per 1-1, mentre il Napoli aveva espugnato San Siro per 1-0 contro l’Inter



CHAMPIONS LEAGUE – L’unica italiana qualificata ai quarti di finale è l’Atalanta, che aveva surclassato il Valencia prima in casa, a Milano, per 4-1, poi in un Mestalla a porte chiuse per 4-3 (poker di Ilicic). La Juventus deve ribaltare la sconfitta per 1-0 rimediata in Francia contro il Lione nell’andata degli ottavi di finale, mentre il Napoli aveva pareggiato 1-1 al San Paolo contro il Barcellona



EUROPA LEAGUE – Tutto fermo in Europa League, con Inter e Roma sorteggiate agli ottavi contro due spagnole, rispettivamente Getafe e Siviglia, ma l’emergenza coronavirus aveva fermato le squadre ai blocchi di partenza, senza neanche disputare l’andata.