La svolta era dietro l'angolo, ora è arrivata per davvero: i pacchetti 1 e 3 dei diritti televisivi del triennio 2021-2024 sono stati assegnati a Dazn, la Serie A viaggia del futuro. Una rivoluzione iniziata nel 2018 quando per la prima volta una piattaforma streaming si aggiudicò l'esclusiva di alcune partite del campionato italiano. E oggi, quella stessa piattaforma - Dazn - sta diventando leader nella spartizione dei diritti tv. Ma cosa cambia per il tifoso della Juve?



CAMPIONATO - Dal mese di agosto è possibile pagare soltanto l'abbonamento a Dazn per vedere tutte le partite dei bianconeri in Serie A: non solo però, perché su questa piattaforma si potranno vedere tutte e dieci le partite del week end, 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva. Da capire con quale altra piattaforma: oggi, lunedì 29 marzo, verrà assegnato il pacchetto 2 che prevede la co-esclusiva di 3 partite per ogni giornata di campionato. L'offerta di Sky è di 70 milioni di euro, ma occhio anche all'ipotesi Mediaset interessata.



CHAMPIONS - E la Champions? Con la speranza che la Juventus chiuda il campionato tra i primi quattro posti, non basterà avere solo Dazn per vedere le partite. E per quanto riguarda le gare europee la situazione si complica. Tre broadcaster in gioco: Sky trasmetterà 121 gare su 137 per i prossimi tre anni; Mediaset ne farà vedere 104 in diretta streaming pay (su una piattaforma ad abbonamento che verrà annunciata nelle prossime settimane) e le altre 17 in chiaro su Canale 5 (la partita migliore del martedì più la finale). Al tifoso juventino quindi non basterà un solo abbonamento. Poi, c'è Amazon che ha l'esclusiva delle migliori partite del mercoledì (16 gare in tutto) e per vederle bisognerà essere abbonati a Prime.



EUROPA LEAGUE E NON SOLO - Se la Juventus dovesse clamorosamente fallire la qualificazione in Champions, farà l'Europa League che si potrà vedere su Sky: la piattaforma ha acquistato tutte le 282 gare della competizione e dell'Europa Conferenze League, la nuova competizione Uefa. Da capire ancora, invece, come funzionerà la trasmissione via web. Insomma, il tifoso della Juve dovrà armarsi di pazienza e aspettare che finisca questa stagione per capire che abbonamento fare.