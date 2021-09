Dazn è ancora al centro delle polemiche. Queste le parole di Giacomo Lasorella, presidente di Agcom: "La metodologia utilizzata per la rilevazione dei dati non appare conforme, essa viene effettuata da Nielsen mettendo insieme diverse fonti di dati; ovvero una società privata che effettua misurazioni, ma non è un ‘audi’ e non riveste la forma del ‘Jic’, come invece indicato e auspicato dall’Autorità.". Sotto attacco, quindi, le modalità con le quali l'emittente registra l'audience.