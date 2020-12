49









Un fulmine a ciel sereno, un altro campione ci lascia, il calcio è di nuovo in lutto. Due settimane dopo l'addio a Maradona se n'è andato anche Paolo Rossi. Eterno Pablito, simbolo del Mondiale vinto dall'Italia nel 1982, autore di gol importanti e meravigliosi, fautore di sogni stupendi, tricolori, mondiali e non solo. Pablito, un calciatore che ha fatto innamorare tutti. ​"Terribile lutto per il calcio: è morto Paolo Rossi", titola la Gazzetta dello Sport. La stessa notizia poco prima era stata data dalla Rai.



Una Coppa dei Campioni, due scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa Europea e una Coppa delle Coppe con la maglia della Juve, oltre a un Pallone d'Oro. Un amore durato 7 stagioni, 137 partite e 44 gol. Aveva 64 anni, ci lascia oggi 10 dicembre 2020.