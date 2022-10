Questa mattina, a 62 anni, è mortoper un malore improvviso. Ex preparatore atletico della Juventus, lavorava attualmente al Tottenham nello staff di Antonio Conte, è stato in bianconero dal 1994 al 2004, con Marcello Lippi e Carlo Ancelotti in panchina. Soprannominato il 'Marine' per i suoi duri allenamenti, nel 2021 era stato richiamato da Antonio Conte e oggi questa terribile notizia.