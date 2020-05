Il mondo del calcio piange Gigi Simoni, ex allenatore di Inter e Napoli. Malato da tempo. Simoni si è spento oggi a 81 anni. Era l'allenatore nerazzurro in quella famosa partita contro la Juventus del 1998 ricordata per lo scontro tra Ronaldo e Iuliano in area bianconera. In quella stagione l'Inter contese lo scudetto alla Juve di Lippi, che riuscì a vincere il campionato chiudendo con sei punti di vantaggio sulla squadra di Simoni. Nella stagione 1967-68 è stato anche giocatore della Juve, totalizzando 11 presenze stagionali.