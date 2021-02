Il presidente della Figc Gabriele Gravina si è espresso alla Gazzetta dello Sport sul momento di difficoltà economica del mondo del calcio: "Per noi sono importanti i contratti di apprendistato e la formazione. Non c’è federazione al mondo che possa tagliare gli stipendi. Parliamo di un’economia di mercato. Diverso è riuscire a sensibilizzare, e su questo l’interlocuzione con l’AIC ha trovato terreno fertile. E il tema deve andare di pari passo con dei meccanismi di controllo sul sistema: oggi utilizziamo parametri raggirabili, l’ipotesi è quella di un rating delle società per renderle più credibili anche verso il sistema bancario"