Nelle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani il protagonista è ancora il Coronavirus, in questi giorni vero e proprio nemico dell'Italia e di tutto il mondo in generale. Il Corriere dello Sport apre con lo scontro Governo e Federazione contro Lega e Sky per vedere in chiaro le partite a porte chiuse: "Calcio in chiaro, è scontro"; taglio alto dedicato all'Inter con "Conte nel vuoto", spazio anche per la Fifa: "La rivoluzione in cinque punti". Tuttosport svela un "titolare" a sorpresa per Juve-Inter: "Gioca Icardi. C'è Maurito sullo sfondo del derby argentino Dybala-Lautaro. Ha rotto col Psg, vuole tornare in Italia e un futuro a Torino l'attira sempre di più". In taglio basso un'intervista a Parigini: "Sei mesi terribili, vi spiego perché il Torino mi ha fatto fuori".