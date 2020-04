Ha messo in ginocchio un giro d'affari da 60 miliardi, quasi il 4% del PIL italiano. Ecco cos'ha provocato l'emergenza coronavirus al calcio italiano. Complessivamente, come ricorda il Corriere dello Sport, sono state colpite 14 milioni di persone, coinvolte in questo grandissimo mondo che muove lo sport più amato nel nostro paese. E se il calcio teme di perdere fino al 40% del contributo al PIL generato, in altre discipline la percentuale si avvicina al 50%: è il caso del campionato maschile di volley, costretto a un'interruzione totale e forzata.