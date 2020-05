Il Coronavirus ha fermato tutto il calcio. Serie A e B chiederanno infatti alla Divisione Femminile della Federcalcio di chiudere i due campionati principali. Secondo quanto riportato da tuttocalciofemminile, nella riunione che si è tenuta ieri, i club hanno ribadito che non è possibile ripartire nemmeno per tornare ad allenarsi. Nelle prossime ore la decisione verrà formalizzata e consegnata al presidente Ludovica Mantovani. Questo dossier poi verrà analizzato mercoledì prossimo in Consiglio Federale e verrà dichiarata chiusa la stagione e verranno stabiliti i format per la prossima stagione. Insomma, se il campionato maschile va verso la ripresa, quello femminile va verso la chiusura.