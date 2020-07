A più di sei mesi di distanza dall’ultima partita giocata, era la semifinale dell’Algarve Cup vinta 3-0 con la Nuova Zelanda nel marzo scorso, la Nazionale di Milena Bertolini è pronta a tornare in campo per gli impegni di qualificazione al Campionato Europeo del 2022: giovedì 17 settembre (ore 20.45) allo stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli le Azzurre sfideranno Israele, mentre martedì 22 settembre al ‘BilinoPoje’ di Zenica è in programma la partita contro le padrone di casa della Bosnia Erzegovina.



La Nazionale Femminile ha già giocato a Empoli nel gennaio del 2019 e in quell’occasione superò 2-1 in amichevole il Cile grazie alle reti di Mauro e Tarenzi. Un precedente che fa ben sperare in vista del match con Israele, già sconfitta 3-2 nella gara giocata 10 mesi fa a Tel Aviv.



All’andata l’Italia si impose anche contro le bosniache (2-0 il risultato finale), sempre battute nelle tre sfide disputate finora. “Siamo felici di poter tornare in campo dopo così tanto tempo - dichiara la CtMilena Bertolini - Finalmente avremo modo di riprendere il nostro cammino, questa è la cosa più importante. Un anno e mezzo fa Empoli ci ha accolto a braccia aperte e spero di ottenere un’altra bella vittoria al ‘Castellani’.



Mi aspetto tanta voglia ed entusiasmo da parte delle ragazze, tornare a indossare la maglia della Nazionale deve essere uno stimolo e un motivo per provare a fare sempre meglio”. L’obiettivo dell’Italia, che guida a punteggio pieno il Gruppo B (6 successi, 19 gol realizzati e 2 subiti), è quello di conquistare 6 punti per presentarsi al meglio alla doppia fondamentale sfida di fine anno contro la Danimarca, che ha vinto le 5 partite di qualificazione fin qui disputate e può contare su una migliore differenza reti rispetto alle Azzurre.



La corsa al primo posto nel girone, che garantisce l’accesso diretto alla fase finale dell’Europeo, passa anche dai prossimi due match di settembre.



Il calendario del Gruppo B



17 settembre 2020: Bosnia Erzegovina-Danimarca



17 settembre 2020: ITALIA-Israele (stadio ‘Castellani’, Empoli)



22 settembre 2020: Malta-Danimarca



22 settembre 2020: Bosnia Erzegovina-ITALIA (stadio ‘BilinoPoje’, Zenica)



22 settembre 2020: Georgia-Israele



21 ottobre 2020: Danimarca-Israele



27 ottobre 2020: ITALIA-Danimarca



26 novembre 2020: Georgia-Malta



1° dicembre 2020: Israele-Malta



1° dicembre 2020: Danimarca-ITALIA



1° dicembre 2020: Georgia-Bosnia Erzegovina



Classifica:



ITALIA 18 punti (gare disputate 6), Danimarca 15 (5), Bosnia Erzegovina 15 (7), Israele 4 (6), Malta 4 (7), Georgia 0 (7)