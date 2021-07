Dal sito ufficiale della"Con una sanzione di 30.000 euro per il Milan e di 5.000 euro per l’amministratore delegato della società Ivan Gazidis, visto l’accordo raggiunto dalle parti, si chiude il procedimento avviato dalla Procura Federale per la mancata partecipazione alla scorsa edizione del Campionato Primavera Femminile.In base alla comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini, Gazidis è stato ritenuto responsabile della violazione dell’art. 32, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per il mancato rispetto di quanto contenuto nella dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società circa l’impegno a partecipare al Campionato Primavera (Comunicato Ufficiale n.235/A del 26 giugno 2020, Titolo ll, Lett. A), punto 1 a) dei “Requisiti sportivi e organizzativi-Serie A femminile”) e per il mancato rispetto di quanto contenuto nella dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società circa l’attestazione della FIGC relativa al tesseramento di un allenatore responsabile della squadra partecipante al Campionato Primavera abilitato dal Settore Tecnico (Comunicato Ufficiale n.235/A, Titolo ll, Lett. A), punto 2 e) dei “Requisiti sportivi e organizzativi-Serie A femminile”)."