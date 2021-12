Nella sua intervista a JTV, il direttore della Juventus Women Stefano Braghin parla anche dell'imminente passaggio del calcio femminile italiano al professionismo: "Fonte di grande orgoglio, le calciatrici saranno le prime sportive del nostro Paese a essere professioniste di diritto. Chiaro, questo comporterà un notevole innalzamento dei costi per le società, e non è così definito ancora il quadro dei ricavi che andranno a coprire questi costi. Dal punto di vista delle tutele è un momento storico per il calcio e lo sport femminile italiano, dobbiamo anche però stare attentissimi perché stiamo calando qualcosa di estremamente oneroso su delle spalle ancora molto fragili. Bisognerà, insieme a tutte le componenti, trovare un buon equilibrio per rendere il professionismo sostenibile fin da subito: la vittoria di solo una parte rischierebbe di essere una sconfitta per tutti. Si dovranno fare infine delle buone politiche di promozione per rendere il campionato più appetibile e aumentarne l'interesse. Io sono ottimista perché sono stati superati i pregiudizi e stiamo superando le barriere."