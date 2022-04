Dopo la svolta storica del passaggio al professionismo, per il calcio femminile si apre ora la questione di costruire un'apposita rete normativa. Nel frattempo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono stati fissati i minimi federali dei contratti, con il minimo sindacale che sarà lo stesso della serie C: 20.263 euro lordi a stagione dai 19 anni e 26.664 euro lordi a stagione dai 24. Secondo La Repubblica, invece, per l'iscrizione delle squadre serviranno una fideiussione da 80 mila euro e uno stadio da 500 posti. Il problema, però, saranno le risorse: il Governo garantirà alla Figc 3 milioni annui per 3 anni, ma il professionismo farà impennare i costi dell'80%. Oggi i club femminili vivono dei 243 mila euro che arrivano loro da contributi statali, dalla Figc e dagli sponsor.