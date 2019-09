Prosegue senza sosta la lotta alle televisioni pirata, che trasmettono illegalmente i programmi delle pay-tv di Sky, Dazn, Netflix e non solo. Nei giorni scorsi Polizia postale e Guardia di Finanza avevano avviato l'operazione "Eclissi" che ha sgominato un’enorme organizzazione transnazionale e chiuso la piattaforma di streaming Xtream Codes. Il software, dato che le licenze erano state acquistate precedentemente alla chiusura aveva ripreso a funzionare qualche giorno dopo, ma ora è in arrivo la svolta definitiva. E, secondo quanto riportato da Il Mattino, ben presto scadrà il 95% degli abbonamenti illegali, che non potranno essere rinnovati.