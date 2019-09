Due milioni di euro al mese, 5 milioni di utenti. E' il giro d'affari che coinvolge i cosiddetti "furbetti degli abbonamenti", coloro che guardava gratis in streaming le partite di calcio di canali a pagamento. E da oggi non potrà più farlo. L'operazione antipirateria “Eclissi”, coordinata dalla procura della Repubblica di Roma e dalle Agenzie europee Eurojust ed Europol, è scattata all'alba e si muove nel settore delle Iptv (web tv) illegali, che permettono di vedere gratuitamente di canali satellitari a pagamento, illegalmente. E che è già la più grande di sempre. Numerosi Paesi europei coinvolti, riferisce l'Ansa, con la Guardia di Finanza ha sequestrato la nota piattaforma 'Xstream Codes' oscurando i circa 700 mila utenti che ne usufruivano. Inoltre, sono otto gli ordini europei di indagine nei confronti di una associazione a delinquere a carattere transnazionale emessi dalla Procura della Repubblica di Napoli sono eseguiti simultaneamente in Olanda, Francia, Grecia, Germania e Bulgaria con numerose perquisizioni sul territorio nazionale per smantellare le centrali ed aggredire i rilevanti proventi illeciti.