JUVENTUS, EXOR E STELLANTIS: I GUADAGNI



EXOR, GLI INCASSI

Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Segui la nostra pagina Instagram per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite

per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite Per le ultime notizie , analisi approfondite e contenuti esclusivi , non perdere la nostra pagina X ! Seguici su @ilbianconerocom

, approfondite e , non perdere la nostra pagina ! Seguici su Resta in contatto con la community e partecipa alle discussioni sulla tua squadra del cuore sulla nostra pagina Facebook

Ricevi tutte le ultime notizie direttamente sul tuo telefono tramite il nostro canale Whatsapp! Iscriviti ora per non perdere neanche un aggiornamento

, la holding della famiglia Agnelli-Elkann azionista di maggioranza diche controlla anche la Juventus dovrebbe incassare quasi 700 milioni dati dai dividendi dalla sua partecipazione nel gruppo automobilistico italo-francese guidata da John. Oggi ad Amsterdam si è riunita l'assemblea degli azionisti Stellantis come riferisce Calcio e Finanza.L'assemblea infatti, inclusa la proposta di dividendo. Nel dettaglio, sarà distribuito un dividendo ordinario complessivo pari a 6,6 miliardi di euro agli azionisti, con un aumento del 53% rispetto ai 4,3 miliardi di euro del 2022. Il dividendo è pari a 1,55 euro per azione ordinaria, circa il 16% in più rispetto all’anno precedente, soldi che andranno anche nelle casse della holding degli Agnelli-Elkann. Nel dettaglio, Exor possiede infatti il 14,4% di Stellantis, pari a 449.410.092 azioni.Nel dettaglioconfronto ai 600 milioni circa del 2022, ai 475 milioni del 2021 e ai 140 milioni del 2020. In teoria perciò, considerando che la cassaforte di famiglia Giovanni Agnelli BV possiede il 52,99% di Exor, gli Agnelli potrebbero intascare circa 370 milioni da Stellantis per questa annata, ma si dovrà valutare in seguito se e quanto di questo dividendo dal gruppo automobilistico sarà poi distribuito da Exor.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!