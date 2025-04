Calcio e Finanza - Incontro Elkann-Trump negli USA: il motivo del vertice

AFP via Getty Images



Vertice Elkann-Trump: di cosa hanno parlato

Dopo aver visto Juventus-Genoa all'Allianz Stadium, John Elkann è volato negli Stati Uniti per incontrare il presidente. C'è stato un vertice tra l'amminsitratore delegato di Exor e il presidente statunitense.Il colloquio negli USA tra il presidente statunitense Donald Trump e John Elkann, numero uno di Stellantis è stato inerente alla situazione dell'industria automobilistica e sulla presenza di Stellantis in Nord America, dove il gruppo è un attore chiave con marchi come Jeep, Ram e Dodge. Come confermato dalla Casa Bianca, è stato un vertice per esaminare la situazione dell’industria automobilistica negli Stati Uniti, in vista dell’imminente introduzione dei dazi voluti dalla nuova amministrazione americana.

Tra i temi trattati, scrive Calcio e Finanza, ci sono stati i nuovi dazi del 25% sulle auto prodotte al di fuori degli USA, in vigore dal 3 aprile, che interesseranno anche i ricambi fabbricati all’estero. Tuttavia, Elkann non ha chiesto la revoca della misura voluta da Trump, ma il confronto si è focalizzato in particolare sugli standard ambientali.