Calcio e Finanza - Gli allenatori più pagati della Serie A: Tudor fuori dal podio

La prossima Serie A comincerà il 23 agosto, con le venti squadre pronte a dare il via a una nuova stagione tra conferme, novità e ritorni, soprattutto in panchina. Durante questo mercato, infatti, tanti club hanno scelto di puntare su allenatori che conosco bene l'ambiente e che l'hanno già vissuto anni prima. Il Milan è ripartito con15 anni dopo l'ultima volta, la Lazio condopo appena una stagione, ma non solo.C'è anche la Fiorentina con, mentre tante altre squadre hanno cambiato in panchina. La Juventus ha scelto di confermare Igor Tudor,. L'allenatore croato ha ricevuto un adeguamento dello stipendio, ma tra i 3 più pagati del prossimo campionato non c'è il suo nome, che si posiziona poco dopo, al quinto posto.

Gli allenatori più pagati della Serie A 2025/26

Antonio Conte (Napoli) – 8 milioni di euro netti

Massimiliano Allegri (Milan) – 5 milioni di euro netti

Gian Piero Gasperini (Roma) – 5 milioni di euro netti

Vincenzo Italiano (Bologna) – 3 milioni di euro netti

Stefano Pioli (Fiorentina) – 3 milioni di euro netti

Igor Tudor (Juventus) – 3 milioni di euro netti

Cristian Chivu (Inter) – 2,5 milioni di euro netti

Maurizio Sarri (Lazio) – 2,5 milioni di euro netti

Ivan Juric (Atalanta) – 2 milioni di euro netti

Patrick Vieira (Genoa) – 1,4 milioni di euro netti

Marco Baroni (Torino) – 1,2 milioni di euro netti

Fabio Pisacane (Cagliari) – 1 milione di euro netti

Cesc Fabregas (Como) – 1 milione di euro netti

Alberto Gilardino (Pisa) – 1 milione di euro netti

Carlos Cuesta (Parma) – 900mila euro netti

Kosta Runjaic (Udinese) – 750mila euro netti

Paolo Zanetti (Hellas Verona) – 600mila euro netti

Eusebio Di Francesco (Lecce) – 500mila euro netti

Davide Nicola (Cremonese) – ND

Fabio Grosso (Sassuolo) – ND

Il portale specializzato Calcio e Finanza, infatti, ha stilato una prima classifica degli allenatori più pagati della Serie A 2025/26, e il tecnico della Juve è a pari merito con Italiano e Pioli.