Calcio e Finanza - Aston Villa sanzionato per il Financial Fair Play. Nel mirino gli scambi con la Juventus?

Violazioni al regolamento: cosa ha contestato la UEFA

L’è tra i club europei sanzionati dalla UEFA per violazioni al. Dopo l’indagine avviata nel settembre 2024 dalla Prima Camera del CFCB, il club inglese ha siglato un settlement agreement triennale valido fino alla stagione 2027/28. Lo riporta anche Calcio e Finanza, sottolineando le implicazioni economiche e sportive dell’accordo.Le irregolarità riguardano principalmente la Football Earnings Rule, norma che impone un limite alle perdite aggregate. L’Aston Villa ha superato i tetti consentiti nei bilanci 2022/23 e 2023/24. La UEFA ha inoltre segnalato operazioni sospette nei cosiddetti player swaps, ovvero scambi di calciatori.

L’accordo triennale con la UEFA: limiti e flessibilità

2025/26: massimo 5 milioni di euro di deficit;

2026/27: bilancio in pareggio;

2027/28: pieno rispetto delle regole sul FPF.

Sanzioni economiche e sportive

Nel mirino - come scrive Calcio e Finanza -, dovrebbero esserci anche le operazioni con Juventus Douglas Luiz per Iling e Barrenechea) e Chelsea (scambio Kellyman-Maatsen), concluse entro il 30 giugno 2024 per rientrare nei parametri UEFA e della Premier League.L’accordo prevede obiettivi finanziari stringenti:La soglia 2025 può salire a 60 milioni se interamente coperta da capitale proprio. Penalità proporzionali scatteranno se i limiti saranno superati.La multa totale è di 20 milioni di euro: 5 incondizionati, 15 subordinati al rispetto dei target. La UEFA potrà raddoppiare le somme in caso di bilanci scorretti o informazioni false.Dal 2025/26 scatteranno anche restrizioni sportive: divieto di registrare nuovi giocatori nella Lista A UEFA se il Transfer Balance sarà negativo. In caso di gravi violazioni, l’Aston Villa rischia l’esclusione dalle competizioni europee fino a tre stagioni.L’uscita anticipata dal regime è possibile, ma solo in caso di pieno rispetto dei target nei primi due anni.