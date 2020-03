4









Il pallone non rotola più, ormai da tempo. Campionato fermo, competizioni internazionali congelate e arrivederci a chissà quando. Una data per la ripresa ancora non c'è e non si sa se arriverà mai. Eppure il calcio ci manca: l'adrenalina prima di un big match, l'abbraccio dopo un gol e l'emozione dopo aver visto una grande giocata. Vi manca? Niente paura, la Juventus scende in campo. Tutto vero: calcio 2.0. Online, a Pes. I bianconeri infatti alle 18 sfidano l'Udinese in un'amichevole in diretta sul canale Youtube ufficiale della Juve. Joystick in mano per Ettorito, campione bianconero di eSports.