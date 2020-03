Inter batte Juve 7-5. No. Non è una partita di pallone. In quelle ha sempre vinto la Juventus quest'anno 2-1 a San Siro e 2-0 all'Allianz Stadium. Alla faccia del gap ridotto. I nerazzurri semmai battono la Juve per il numero di calciatori tornati a casa in queste ore: sette quelli dell'Inter, cinque quelli della Juve. Nonostante l'emergenza coronavirus.Tra i bianconeri, dopo Cristiano Ronaldo, rientrato a casa prima che tutta l'Italia fosse dichiarata zona rossa, hanno fatto rientro a casa. Scatenando un putiferio di polemiche. Le stesse però non si sono alzate quando l'Inter (una volta terminato il periodo di isolamento, questo va detto) ha dato l'ok al rientro diNonostante anche gli spostamenti di comune in comune siano vietati. Per i nerazzurri, però, nessuna polemica. Solo la Juve viene attaccata. Perché? (LEGGI QUI)