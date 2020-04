I calciatori in quarantena? Sono ansiosi e depressi. Lo rivela Le Parisien, che cita alcune osservazioni raccontate da Fifpro. L'associazione dei calciatori professionisti ha valutato tre aspetti fondamentali, in questo periodo: il poco appetito, i disturbi del sonno e le tendenze alla malinconia. Quasi un atleta su due soffre di ansia; il 30% ha una lieve forma di depressione, il 16% di livello moderato-alto. I calciatori sono dunque inquieti: quelli interpellati da FifPro, per il 46% del totale hanno mostrato segni depressivi. Il 58% comunque una sorta di inquietudine per le sorti del calcio.