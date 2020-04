Calciatore e chef.si mette ai fornelli. Immortalato dalla moglie Isabelle che poi ha pubblicato tutto con una storia sul suo profilo Instagram, il centrocampista della Juventus si è divertito a tirare fuori tutta la sua fantasia in cucina. Blaise era incaricato di fare il dolce per la cena, e ha deciso di preparare un dessert a base di nutella e fragole per tutta la famiglia. Non è la prima volta che Matuidi si dedica a piatti particolari durante questa quarantena, evidentemente la cucina è una delle sue passioni.