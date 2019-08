NOMINEES: 2018/19 UEFA Men's Player of the Year



Ne ha dato l'annuncio la stessa organizzazione continentale, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale:"Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Virgil van Dijk sono i tre giocatori in corsa per il premio UEFA di Calciatore dell'Anno per il 2018/19.Il vincitore verrà annunciato - insieme alla vincitrice del premio UEFA di Calciatrice dell'Anno e ai vincitori dei premi per ruolo della UEFA Champions League – giovedì 29 agosto a Montecarlo durante la cerimonia del sorteggio della fase a gironi. Il Calciatore della Stagione di UEFA Europa League verrà invece premiato il giorno seguente.Il capocannoniere della UEFA Champions League nonché vincitore della Scarpa d'Oro, si è aggiudicato la sua decima Liga.Il Man of the Match della finale di UEFA Champions League vinta dai Reds è arrivato anche in finale di UEFA Nations League.4 Alisson Becker (Liverpool e Brasile) – 57 punti5 Sadio Mané (Liverpool e Senegal) – 51 punti6 Mohamed Salah (Liverpool ed Egitto) – 49 punti7 Eden Hazard (Chelsea/Real Madrid e Belgio) – 38 punti8= Frenkie de Jong (Ajax/Barcellona e Olanda) – 27 punti10 Raheem Sterling (Manchester City e Inghilterra) – 12 punti"