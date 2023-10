Il finale di partita di Massimiliano Allegri è spesso carico di tensioni e adrenalina. Quello di ieri contro il Milan ancora di più. Gesti di nervosismo in cui, nell'ordine, ha preso a calci tabelloni pubblicitari e bottigliette, ha sbraitato ed inveito, si è strappato prima la giacca e poi la cravatta, come scrive la Gazzetta dello Sport. Il tecnico non era soddisfatto perché la squadra giocava troppo pericolosamente il pallone e dunque esporsi ai contropiedi avversari, anziché scegliere la via della semplicità e della sicurezza.