Tra pochi giorni ripartirà il calcio italiano (con la Coppa Italia), quello spagnolo e quello inglese. Tutti fremono per questo momento, già anticipato dalla ripresa della Bundesliga, ma non esiste solo lo sport professionistico. Gli appassionati aspettano con altrettanto gioia, la possibilità di sfidarsi in partite all’ultima umiliazione a calcetto. Quando sarà possibile? Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha fatto intendere che la data buona sarà il 22 giugno, quando il governo darà il via libera anche allo sport amatoriale. Nei prossimi giorni verrà emanato il nuovo DPCM che detterà le linee guida a riguardo. Ancora qualche giorno, e il calcetto tra amici tornerà, tra risate, entratacce, tunnel e divertimento.