Dopo la recente nomina di Sara Gama a vicepresidente dell'Associazione Italiana Calciatori, il suo presidente Umberto Calcagno è così intervenuto su RaiDue: "È il risultato di un percorso interno ed esterno della nostra federazione in questi 10 anni, quello che abbiamo ottenuto è soprattutto la presa di coscienza di una generazione di ragazze che ha saputo protestare e far sentire la propria voce, Sara è una che ha sempre speso tempo per gli altri nonostante fosse ancora in attività. Riduzione stipendi? Non c’è calciatore professionista che non abbia rinunciato a qualcosa in questo periodo, la nostra parte l’abbiamo sempre fatta ma bisogna capire che i problemi che stiamo vivendo adesso non sono colpa del Covid ma sono problemi sul tavolo da 10 anni. Dobbiamo prendere questo momento negativo per fare riforme in questa direzione".