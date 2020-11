Uno dei temi caldi nel calcio italiano "fuori dai campi" è la possibilità, o forse dovremmo dire necessità, di tagliare parte degli stipendi per aiutare le società in difficoltà (pare che 15 club su 20 di Serie A non riescano a garantire gli emolumenti di settembre). Ecco il piccato commento all'Ansa di Umberto Calcagno, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori: "Federazione e Leghe continuano a interrogarsi sul futuro, limitando la disamina del problema alle solite questioni inerenti il taglio degli stipendi, una soluzione comoda e populista, utile a distogliere l'attenzione. È necessario ragionare su una diversa distribuzione delle risorse quale base della riforma del calcio, un nuovo patto sulla sostenibilità accompagnato da norme più rigide in sede di ammissione ai campionati e nei controlli stagionali".