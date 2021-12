L'ex presidente dell'e vice dellaUmbertoè intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, parlando dei tanti impegni nel, un tema che sta accendendo il dibattito sull'eventualità di ridurre le partite in programma nel corso dell'anno. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "I top player giocano, di cui 50 con meno di 4 giorni di recupero. Arrivano a fare, non si può continuare così [...]. Sappiamo bene che solo certe partite danno un valore aggiunto a livello economico ma va tenuto conto anche dell'aspetto tecnico-sportivo. Abbiamo intenzione di muoverci, assolutamente. Ad inizio campionato scorso abbiamo chiesto che venissero allungate le, avendo tre unità in più. Purtroppo c'è stata una risposta negativa da parte della Lega, ora è in corso un'interlocuzione. Il nuovo presidente della FIFPRO avrà presto nuovi incontri, ci saranno dei tavoli per discuterne. Ho la percezione che almeno si capisca ciò che sta accadendo. Le partite diminuiranno, non nel brevissimo periodo, ma presto succederà. Non sarà semplice, ma la prospettiva è questa".