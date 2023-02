Intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io lo Sport, il presidente dell'Umbertoha parlato anche degli episodi di violenza enei confronti dei calciatori (soltanto ieri sera, sul finale del match trae Spezia, Filipha ricevuto insulti di matrice razzista da parte dei tifosi di casa). Ecco il suo commento: "Purtroppo i dati del nostro report 'Calciatori sotto tiro' sulle violenze che subiscono i giocatori a tutti i livelli sono preoccupanti, sono in aumento. C'è stato il periodo pandemico che ha trasferito tutte queste situazioni sul web e sui social, ora con il ritorno allo stadio sono tornati in primo piano questi episodi che non dovrebbero fare parte del nostro mondo. Episodi di razzismo? Purtroppo sono in aumento anche questi tipi di violenze. Abbiamo questo malcostume di immaginare che i calciatori e gli sportivi non possano sbagliare o avere una stagione storta".