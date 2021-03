Umberto Calcagno, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori e vice della FIGC, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per commentare la validità del protocollo, anche di fronte alle recenti polemiche e al rinvio della gara tra Inter e Sassuolo: "Spero che il peggio sia passato, e il calcio ha retto, il protocollo ha retto. Non solo la Serie A ma anche le serie inferiori hanno mantenuto il calendario. Poi se una Ats comunica ad una squadra che non può giocare, lì purtroppo non possiamo fare nulla perché è un organismo superiore al nostro".