Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, ha parlato oggi di alcuni ricordi legati al campo e alla Juventus in un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco le sue parole sulla Juventus: "Napoli-Juventus di Coppa Italia? Quando hai Buffon davanti è come trovare un colosso davanti e devi avere una freddezza incredibile. Ho dei bei ricordi e dei brutti ricordi. Ricordo il gol in Coppa Italia quando lo scartai e segnai di destro, però ho anche un brutto ricordo quando mi parò un rigore durante la partita Genoa-Juventus".