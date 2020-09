L’ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò è intervenuto ai microfoni di Radio Crc analizzando le vicende che porteranno alla sfida contro la Juventus: “La positività al Covid di 14 calciatori del Genoa sta togliendo serenità ai calciatori del Napoli".



SU JUVE-NAPOLI - "Secondo me, nel caso in cui dai tamponi arrivassero cattive notizie, sarebbe il caso di spostare la partita. Il calcio non si può fermare, perché è un business troppo importante. Però è giusto che le prossime gare del Genoa vengano recuperate più in là nel tempo e che il Napoli abbia la possibilità di affrontare la Juve in clima più sereno rispetto a quello che stanno respirando. La Juve casca sempre in piedi, questa volta avrà il vantaggio di affrontare gli azzurri dopo la discussa partita contro il Genoa”.