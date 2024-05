Le parole di RiccardoCREARE TANTO – Come ai vecchi tempi quando stavo sulla fascia, l’indole è quella. Quando recuperiamo mi viene da attaccare, ma non siamo riusciti a concretizzare, un’azione da vecchi tempi.UN PUNTO – Un punto è meglio che zero, tre era meglio. Un campo difficilissimo, una partita difficilissima, quella dove abbiamo espresso meno. Per la Champions è comunque un punto importante, magari riusciamo a vincere contro una big più facilmente.CHAMPIONS – Quello che abbiamo detto in settimana è che abbiamo raggiunto il primo step, non vogliamo arrenderci ora e non vogliamo mollare. Giochiamo per quelloIN DIFESA – Uno dei miei punti di forza, spicca di meno perché ho questa cosa che fanno in pochi e mi faccio notare in fase di possesso, ma principalmente sono un difensore.BUONGIORNO – Fortissimo, cerco sempre di rubare qualcosa. In marcatura è fortissimo, concentrato.