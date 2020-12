Come racconta Calciomercato.com, Calafiori è pronto per il rinnovo con la Roma. Anche per scacciare il futuro. Il prolungamento non è ancora arrivato nonostante sia in programma da tempo, ma potrebbe essere trovato dal terzino sotto l’albero di Natale. In ritardo, per “colpa” (si fa per dire) delle richieste di Mino Raiola che ha preso il ragazzo sotto la sua ala protettrice da mesi. La società voleva blindare il ragazzo con un quinquennale a salire da una base fissa di 500mila euro netti. Raiola chiedeva invece per Calafiori un contratto di durata triennale, con stipendio più che raddoppiato rispetto all’offerta giallorossa: un milione e 200mila euro netti. Il gol di ieri, però, cambia i pensieri di Friedkin che si spingerà fino a 800 mila in un quinquennale a salire per l’ok definitivo di Calafiori che vuole restare alla Roma nonostante la corte di club come Juventus, Psg e Manchester United.