Arrivare a Riccardonon sarà facile per la, che a breve dovrà lavorare su più fronti per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Lo sa bene Cristiano Giuntoli, che per provare ad "addolcire" ilha proposto all'amico Giovanni Sartori - presente sabato all'Allianz Stadium - un giocatore potenzialmente titolare quasi ovunque in Serie A: si tratta di Arek, che però i rossoblù potrebbero permettersi di prendere solo in prestito, considerando il suo ingaggio da 3,5 milioni di euro a netti a stagione, che comunque dovrebbe essere pagato almeno in parte dagli stessi bianconeri. L'operazione riguardante il polacco, ad ogni modo, rimarrebbe slegata da quella per Calafiori, che tra l'altro in Emilia Romagna non hanno intenzione di cedere se non per una cifra vicina ai 30 milioni. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.