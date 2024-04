Calafiori alla Juventus: la situazione

CLICCA IN ALTO SU GALLERY PER LEGGERE I 5 MOTIVI PER CUI CALAFIORI E' LA PRIORITA' DELLA JUVE

Nei pensieri di Cristiano Giuntoli non c'è solo il tema allenatore. La Juventus che verrà avrà bisogno infatti di importanti rinforzi sul mercato per affrontare anche gli impegni europei. Una delle piste più calde da seguire è quella che porta aDialoghi che si intensificheranno nelle prossime settimane. Calafiori è uno dei giocatori che Thiago Motta è riuscito a mettere maggiormente in vetrina e la valutazione è aumentata nel corso della stagione.Nei discorsi tra la Juve e i rossoblù però possono rientrare altri profili seguiti da Giovanni Sartori. In particolare alcuni giocatori in prestito comeGiocatori che potrebbero facilitare l'arrivo di Calafiori a Torino.Ma perché Giuntoli considera Calafiori il giocatore adatto per rinforzare la difesa della Juventus?