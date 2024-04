Juventus-Calafiori: le ultime notizie



La possibilità di inserire contropartite

Lasi sta muovendo con decisione sul fronte difensivo, e non si tratta di uno schema tattico di Allegri, ma di una vera e propria strategia di mercato. I bianconeri sono pronti a piazzarsi in prima posizione nella corsa a: il talento del Bologna è diventato la priorità assoluta di Cristiano Giuntoli per rafforzare la linea difensiva. Con la partenza certa di Alex Sandro, in scadenza a giugno, la Juventus ha bisogno di un terzino sinistro specialista, e l'obiettivo è quello di garantire un titolare già pronto per il ruolo.Calafiori, classe 2002, sembra rispondere perfettamente alle esigenze della. I contatti con il suo agente Alessandro Lucci sono stati positivi e promettenti nelle ultime settimane. Lucci, che rappresenta anche altri nomi noti come, sembra destinato a giocare un ruolo chiave nella sessione estiva di mercato della Juventus.Il difensore romano ha attirato l'interesse di numerosi club stranieri, in particolare, ma sembra incline a rimanere in Serie A, dove sia la Juventus che il Milan lo stanno monitorando da vicino. I rossoneri avevano già mostrato interesse l'estate scorsa, ma non hanno chiuso l'affare, pentendosene ora che il suo valore è aumentato considerevolmente.Il Bologna, che ha acquisitoa agosto con un accordo che include il, valuta il difensore almeno 25 milioni di euro. Tuttavia, potrebbe essere aperto a valutare l'inserimento di contropartite tecniche nell'affare, e la Juventus ha diversi giovani talenti che potrebbero interessare al club emiliano.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.