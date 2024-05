Calafiori-Juve: le possibili contropartite

Riccardovuole seguirealla. Ne è sicuro Tuttosport, secondo cui però c'è una distanza di almeno 5 milioni di euro tra la richiesta dele l'offerta dei bianconeri (25 milioni di euro), pronti dunque a proporre una contropartita. I nomi sul tavolo della trattativa sono quelli di Fabio, Facundo(di rientro dal prestito alla Sampdoria) e Hans, profili che potrebbero vedere di buon grado un passaggio in Emilia nell'anno dello storico ritorno in Champions.I rossoblù non disdegnano queste ipotesi, ma il volto messo nel mirino da Giovanni Sartori è un altro: quel Tommaso, terzino classe 2002, che in questa stagione ha brillato in Serie B con il Pisa e che però intriga pure lo stesso Thiago Motta, desideroso di metterlo alla prova almeno nel ritiro estivo. La trattativa, comunque, si sta sviluppando in questo modo, intorno alle possibili contropartite. Calafiori, da parte sua, ha già preso una decisione.