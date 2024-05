Calafiori-Juve, intesa tra le parti: il punto

La trattativa con il Bologna

nonostante la folta concorrenza italiana e straniera. In tanti hanno sondato il terreno per difensore del Bologna. In Serie A, hanno manifestato interesse per lui Milan e Napoli; mentre dall'estero si sono fatte avanti Bayer Leverkusen e Tottenham. Il dt bianconero Giuntoli si è mosso da mesi su questa pista e ha preso un bel vantaggio sulle concorrenti.Calafiori ha espresso pieno gradimento verso la destinazione juventina, al di là della possibilità di ritrovare sulla panchina quel Thiago Motta che l'ha lanciato e valorizzato in rossoblù. La Juve, infatti, vuole il giocatore indipendentemente dal fatto che possa essere ingaggiato l'italo-brasiliano come nuovo allenatore. E, riferisce Tuttosport,Da limare gli ultimi dettagli, ma l'accordo è a buon punto.Il Bologna spera di incassare circa 25 milioni di euro, dopo averlo prelevato dal Basilea per appena 4 milioni (più il 40% della futura rivendita).per capire la fattibilità relativa all'inserimento di una contropartita tecnica nella trattativa. Barbieri e Nicolussi Caviglia sono nomi estremamente graditi a Giovanni Sartori. Senza escludere l'opzione di un prestito per Tiago Djalò, apprezzato e monitorato pure dal Genoa. Si procede e le prossime settimane potrebbero essere già decisive per concretizzare l'operazione.