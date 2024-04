Bologna, Calafiori protagonista: è il primo obiettivo della Juve

Calafiori-Juve, le ultime

Bologna show a Roma. La squadra di Thiago Motta è avanti all'Olimpico 3-1 grazie ai gol di El Azzouzi, Zirkzee e Saelemaekers. Protagonista però, oltre a loro, il solitoIl classe 2002 ha regalato l'assist per il primo gol dei rossoblù; un grande inserimento sulla fascia sinistra e il cross in mezzo. La notizia però non è tanto la giocata di Calafiori ma la posizione in cui il giocatore è stato impiegato.Thiago Motta lo ha "scoperto" come difensore centrale quest'anno, regalando una "nuova" vita calcistica a Calafiori. Quest'oggi, l'ex Roma è tornato alle vecchie abitudini, ricoprendo il ruolo di terzino sinistro. Non si è scordato come si fa, anzi. Al di là dell'assist, Calafiori è stato sempre propositivo facendosi vedere con costanza in avanti.La Juventus ha da tempo messo Calafiori in cima alla lista. E' il profilo che Giuntoli ha individuato per rinforzare il reparto arretrato. Nelle ultime settimane ci sono stati contatti che dimostrano come a Torino stiano concretamente pensando al ragazzo. E in questo momento, nI dialoghi con il Bologna sono aperti e possono riguardare anche altri giocatori che farebbero il percorso inverso. Intanto, Calafiori ha mandato un altro messaggio