Se la Juventus si era già messa sulle tracce di Riccardo Calafiori prima della gara dell'altra sera, i bianconeri sono ancora più convinti delle qualità del ragazzo dopo averlo visto in azione allo Stadium con la maglia della Roma: un gol annullato e rigore procurato per questo terzino sinistro classe 2002 per il quale Paratici potrebbe fare un tentativo. I giallorossi vogliono blindarlo e trattano il rinnovo, ma su di lui c'è anche la Fiorentina tra i club di Serie A, e all'estero è seguito con attenzione da Real Madrid e Psg.