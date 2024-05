Le parole di Riccardoa Sky dopo- "Lo cercavo da tanto, non mi ero arreso, poi ne sono arrivati due importanti. Abbiamo pareggiato ma sono contentissimo, poi l'atmosfera di questa sera era bellissima".- "Ho cercato di migliorare in tutto, il mio obiettivo era di saper fare più cose possibili. Si vede la mia voglia di giocare".- "Abbiamo parlato con Spalletti, mi ha fatto i complimenti. Sappiamo che ci sono giocatori molto forti, aspetto la chiamata ma se non arriva va bene lo stesso".- "Non gli ho detto niente, in settimana deciderà quindi chiedete a lui. Ma dobbiamo tutti ringraziarlo".- "Sul destro ho tanto da migliorare, in queste situazioni non ho pensato tanto, ho visto il portiere che usciva e mi è uscito bene... Il mancino è discreto ma sul destro ho tanto da migliorare".- "Sulla carta centrale, ma come ho sempre detto grazie al mister le posizioni ufficiali sono poche, è importante occupare gli spazi. Quest'anno ci siamo divertiti davvero tanto, non vedevamo l'ora che arrivassero le partite".- "Non è la prima volta che mi trovo lì, mi piace questa fase di transizione e di attacco rapido, mi viene spontaneo. Pensavo di passarla a Castro ma mi sono sentito di fare da solo ed è andata bene"."Brutta domanda (ride, ndr). Come ho sempre detto, la stagione non è finita, vediamo l'Europeo... Mi viene difficile pensare al futuro, spesso non mi sono goduto i bei momenti e ora voglio farlo. Se mi sono chiuso nell'armadio per segnare? Sì, l'hanno fatto tutti e hanno segnato... (ride, ndr)".