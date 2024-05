Calafiori, le parole su Thiago Motta

Riccardo Calafiori ha parlato della stagione con il Bologna e in particolare del rapporto con Thiago Motta: "ll nostro è un rapporto tutto sul campo, ma non è assolutamente antipatico, anzi". Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate a Cronache Di spogliatoio."Il passaggio da terzino a difensore centrale è avvenuto per necessità, peròIo gli ho detto che lo avevo fatto già in passato, però in una difesa a 3. Lui mi ha rassicurato, dicendo che cambiava poco tra difesa a 3 e a 4. Io mi sono fidato. In allenamento mi sono accorto che andava bene e partita per partita abbiamo alzato il livello. Lo stile di gioco che mi si avvicina di più è quello di Stones, però non decido da solo di andare a giocare a centrocampo: sono tutti dettami del mister"."Se mi piacerebbe lavorare a vita con lui?Poi difficilmente mi sono trovato in disaccordo con quello che diceva e questo non mi era mai capitato, al di là delle simpatie. Se non è empatico? Il nostro è un rapporto tutto sul campo, ma non è assolutamente antipatico, anzi"."Quella scelta è stata 20% mia e 80% frutto della necessità. Era l’ultimo giorno di mercato ed era l’unica opportunità che avevo. Una volta arrivato mi sono accorto del clima che c’era e della serenità con cui poteva giocare un giovane. Questo perché a 18-19 anni puoi non essere pronto alle pressioni, specialmente se cresci in un grande club come me nella Roma. Non avevo mai fatto 10 partite di fila prima di quel momento, a Basilea ne ho fatte 20, 30: questo fa la differenza. Se rivedo adesso le partite del campionato svizzero dico che il livello è diverso, ma quando ci sei dentro in realtà c’è tanta intensità, tanti cambi di fronte, poca tattica. Quindi anche a livello fisico è molto allenante. Le strutture sono ottime, nonostante sia una categoria inferiore"."La Nazionale è sempre un obiettivo. Credo alle parole di Spalletti su un mio possibile coinvolgimento per gli Europei, è venuto anche nello spogliatoio nell’ultima partita con la Nazionale e ci ha detto che l’Under 21 è un prolungamento della selezione maggiore. In quelle partite servivo io e altri giocatori all’Under e secondo me ha fatto bene così. Il grande obiettivo resta quello di quest’estate, ce la metterò tutta. In ogni caso andrà bene".