Sta girando tra i profili social dei tifosi juventini un video che vede come protagonista Riccardo. Il difensore del Bologna é stato intervistato da Cronache di Spogliatoio e, in questo contesto, ha risposto ad alcuni quiz. Tra questi: la classifica dei difensori che, in Serie A, creano più occasioni da tiro. La classifica vede Bastoni al primo posto, al terzo lo stesso Calafiori e poi Martinez Quarta e Pavard. Rimane da indovinare la seconda posizione e, come indizio, il conduttor dice: "Un nome molto importante, però per lo stile di gioco della sua squadra magari non te lo aspetteresti". Risponde prontamente Calafiori: "". Alla fine, in seconda posizione c'è Danilo.