Il difensore del Milan Davide Calabria, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel post partita di Milan-Sampdoria, dove ha lanciato la sfida alle antagonioste per la lotta Scudetto.



'Siamo sinceri, siamo in fiducia e sicuri di cosa possiamo dare. Siamo giovani ma abbiamo tantavoglia di vincere. Ci sono altre squadre forse con più talento e più avanti. I nostri tifosi ci stanno aiutando tantissimo e posso dire che abbiamo il miglior pubblico di Italia. Noi non ci poniamo limiti. Sarebbe da stupidi. Dobbiamo cavalcare l’onda'.