Con Danilo Gallinari, oggi era in diretta il terzino del Milan Davide Calabria. Che ha parlato di Ronaldo e Ibra. "Zlatan? bra cerca sempre di mantenere il suo personaggio però dentro lo spogliatoio fa ridere, scherza sempre e ci divertiamo. Ha sempre voglia di fare bene e pretende il massimo da tutti. Alla sua età poteva aver già smesso da qualche anno, invece è ancora qua a farsi il culo. Corre come un dannato per provare a vincere sempre, quindi per noi giovani è un'ispirazione". Su Ronaldo, Calabria è chiaro: "Non è il più dominante. Per me è Franck Kessie. E' veramente assurdo. Fa poca palestra ma ha un fisico pazzesco. Non lo sposti. Puoi prendere anche una rincorsa di cinquanta metri prima di andargli addosso, ma alla fine ti ribalti comunque tu".