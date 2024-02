Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro il Lecce: "Sono quelle partite, simili a quella contro la Salernitana in casa, molto bloccate, dove diventa difficile segnare. Nel primo tempo abbiamo avuto delle difficoltà, ma nella ripresa il Toro è tornato in campo con uno spirito diverso e il bellissimo gol di Bellanova ha cambiato il corso della partita. Poi c'è stato il gol di Zapata, un gran gol"."Ho fatto solo una battuta quando parlavo diun tempo l'avrebbe capita. Il calendario internazionale non andrà ad ingolfare il campionato. In Premier e in Spagna, i migliori campionati in Europa, ci sono 20 squadre. È una cosa buona non solo per le TV, ma anche per quelle squadre che hanno voglia di giocare in serie A".